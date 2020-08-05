81 il başkanı video konferans sistemiyle bağlandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, video konferans sistemiyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

AK Parti'nin 81 il başkanı katılımıyla video konferans sistemiyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Recep Tayyip Erdoğan, tüm il başkanlarının Kurban Bayramını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.