Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Z.Ç., L.D. ve O.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon kapsamında araç içinde yapılan aramalarda 30.20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yasal işlem yapıldı. Şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Covid19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uygun halde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.