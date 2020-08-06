Dodurga Beldesinde kapsamlı denetim

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelgesi doğrultusunda kapsamlı denetim yapıldı.

Belediye Başkanı Selim Tuna, Jandarma Karakol Komutanı Osman Baykal ve ekiplerinin katıldığı denetimlerde belde esnafı ve işyerlerinde denetimler yapıldı. Denetimlerde belde halkına duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Selim Tuna, belde olarak sağlıklı ve huzurlu bir Dodurga için Covid19 tedbirleri kapsamında kurallara uymaya devam edilmesi tavsiyesinde bulundu.

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