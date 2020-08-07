Yaralanan oğlunu ambulansta gören baba telaşa kapıldı Motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Tesadüf eseri olay yerinden geçen baba yaralı oğlunu ambulans içinde görünce telaşe kapıldı.

Kaza, BilecikBursa kavşağında meydana geldi. Bilecik'ten Pelitözü Mahallesi'ne seyir halindeki Bayram Y. idaresindeki 34 RK 4744 plakalı hafif ticari araç ile üniversite istikametinden kent merkezine seyir halindeki Okan E. yönetimindeki 11 AU 079 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu esnada yaralanan motosiklet sürücüsü Okan Efe'nin babası tesadüf eseri olay yerinden geçerken, oğlunun motosikletini gördü. Sonra yaralı oğlunu ambulans içinde gören yaşlı adam telaş yaparken, çevredeki vatandaşlar "Oğlunun bir şeyi yok" diyerek yaşlı adamı yatıştırmaya çalıştı.

Öte yandan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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