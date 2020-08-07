Başkanlar bir araya geldi

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Bilecik'in Pazaryeri ve Bayırköy belediye başkanları bir araya geldi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin bugün beldemize gelerek bizleri ziyaret ettiler. Belediyelerimizde yapmış olduğumuz işler hakkında görüş alışverişinde bulunduğumuz başkanımıza ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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