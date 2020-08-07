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Bozcaarmut Göletine girişler 3 gün süreyle yasaklandı Bayramda binlerce kişinin geldiği gölette girişler yasak

İHA

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan doğa harikası Bozcaarmut Göleti'ne İlçe Hıfsızsıhha Kurulu kararıyla bugün dahil hafta sonu ile birlikte toplam 3 gün gitmek yasaklandı.

Bozcaarmut Göletine girişler 3 gün süreyle yasaklandı Bayramda binlerce kişinin geldiği gölette girişler yasak

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan doğa harikası Bozcaarmut Göleti'ne İlçe Hıfsızsıhha Kurulu kararıyla bugün dahil hafta sonu ile birlikte toplam 3 gün gitmek yasaklandı.
Pazaryeri İlçe Hıfsızsıhha Meclisinden yapılan açıklamada, "06 Ağustos 2020 tarih ve 2020/12 karar no gereği, ilçemiz Bozcaarmut Göleti'ne cuma, cumartesi ve pazar günleri kamp yapmak, çadır kurmak, balık tutmak ve piknik yapmak gibi faaliyetler geçici bir süreliğine durdurulmuştur. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfsızssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem yapılacaktır" denildi.
Öte yandan 4 günlük bayram tatilde Bozcaarmut Göletine başta Bursa, Eskişehir, İstanbul, Sakarya, İzmir ve Ankara’dan binlerce kişi ziyaret etmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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