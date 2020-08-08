Bilecik Kent Konseyi Kadın Meclisi oluştu

Bilecik Kent Konseyi Kadın Meclisi 1. Seçimli Genel Kurulu gerçekleşirken, başkanlığa Tülay Tozoğlu getirildi.

Bilecik’in kentsel sorunlarında sivil kanadı oluşturan Bilecik Kent Konseyi, kadınları kentteki sorunlarını katkı sunmak için bir adım daha öne çıkardı. Pandemi dolayısıyla Bilecik Kent Konseyi hizmet binasında kısıtlı katılım ile gerçekleşen Bilecik Kent Konseyi Kadın Meclisi 1. Seçimli Genel Kurulunu saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından divan heyetinin seçilmesinin ardından Bilecik Kent Konseyi’nin Kadın Meclisi, Tülay Tozoğlu, Aynur Dirik, Çiller Bakıcıoğlu, Mürvet Aydın Gedik, Nebile Ünsal, Nalan Gonca Ünal, Menzure Duru şeklinde oluştu.



"Mutlaka bunun alt birimleri olarak mahalle birimlerini oluşturmak gerekiyor"

Bilecik Kent Konseyi Kadın Meclisi 1.Seçimli Genel Kurulununda açılış konuşması yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Kent Konseyi dediğimiz olay aslında bir üst platform. Asıl Kent Konseyi’ni oluşturan unsurlar ve etkinliğini arttıracak unsurlar bu tür meclisler. Sonra konseyin talepleri ya da vatandaşların talepleri. Kadın meclisi zorunlu olan meclislerden biri. Burada konsey içindeki meclisleri besleyen unsurlarda mutlaka mahalle meclisleridir, yani mahalle mahalle örgütlenirse bu meclisler kent yönetimine katkı verebilir, eleştirebilir ve kent için en doğru olanı bu kentte yaşayanlar saptamış olur. O yüzden bu meclisler konseyin olmazsa olmaz birimleridir. En önemli birimleridir. Ama bunu mahallelerden beslemediğimiz durumda çokta verimli olmaz. Mutlaka bunun alt birimleri olarak mahalle birimlerini oluşturmak gerekiyor" dedi.

Bilecik'te kadınların kent sorunlarına ilişkin alacağı kararlarda etkin rol oynayacaklarını belirterek, "Bilecik için biz de varız" dediler.

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