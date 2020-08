Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı at telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, BozüyükEskişehir çevre yolu Poyra Köyü yakınlarında meydana geldi. M.E. idaresindeki 17 AAC 395 plakalı otomobil, aniden çevre yoluna çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken at ağır yaralandı.

Diğer taraftan kazada ağır yaralanan at için belediye ekiplerinden yardım istenilmesine rağmen her hangi bir yardımın gelmediği ve ağır yaralı atın uzun süre can çekiştikten sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.