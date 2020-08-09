İl Genel Meclis üyesi Kayadelen'den İl Müftüsü Erhun'a ziyaret

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AK Parti Bilecik İl Genel Meclis üyesi Zeki Kayadelen, İl Müftüsü Ali Erhun’u ziyaret etti.

Geçtiğimiz ay Bilecik İl Müftüsü görevine atanan Ali Erhun'u makamında ziyaret eden AK Parti Bilecik İl Genel Meclis üyesi Zeki Kayadelen, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Erhun ise, Kayadelen'e teşekkür etti.

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