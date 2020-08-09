Çaresiz gözlerle aracını böyle seyretti Su patlağının oluşturduğu çukurda kamyonet asılı kaldı

Bilecik'te seyir halinde su patlağının oluşturduğu çukuru görmeyen kamyonet sürücüsünün aracı çukurda asılı kaldı. Araç sürücüsü çaresiz gözlerle aracını izlerken, kasasında yüklü salçalık domatesleri pazar pazarına satmaya götürdüğü öğrenildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Laleli Sokak üzerinde dün akşam oluşan içme suyu hattı patlağı belediye ekiplerince onarılmayınca, bu sabah sızan su yolda çökmeye neden oldu. Bu esnada sokak üzerinde seyir halinde bulunan Hasan Hüseyin Güven idaresindeki salçalık domates yüklü 16 ASE 01 plakalı kamyonet ön kısmı oluşan çukurdan kurtulurken, aracın arka kısmı çukurda asılı kaldı. Olay yerine trafik ve zabıta ekipleri gelirken, çevredeki vatandaşlar belediyeye tepki göstererek, dünden bu yana su sızıntısı olduğunu ama ekiplerin gelip bakmadığını söylediler.



“Ön tarafı kurtardı, arka tekerler komple battı”

Görgü şahidi Mesut Candan, yolda çökmenin yaşandığını gördüğü gibi evinden aşağı indiğini anlatarak, “Araba yukarıdan geliyordu. Ben yolu kapatmak için müdahale edecektim. Bir araba geçti, müdahale edemedim ve battı. Ön tarafı kurtardı, arka tekerlekler komple battı” dedi.

Asılı kalan araç belediyeye ait kepçe yardımı ile asılı kaldığı yerden kurtarılırken, belediye patlağın yerinde çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.