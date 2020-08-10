İl Jandarma Komutanı Sandal'dan Vali Şentürk'e ziyaret

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu'nun emekliliğe ayrılması ile yerine atanan Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Vali Şentürk, Kıdemli Albay Sandal'a görevinde başarılar diledi.

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