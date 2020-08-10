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“Anadolu'nun Fethi 1071” anma programın tanıtım toplantısı Söğüt'te olacak Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan Bilecik'e geliyor

İHA

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında "Anadolu'nun Fethi 1071" anma programın tanıtım toplantısı, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'ın da katılımı ile Bilecik'in Söğüt ilçesinde olacak.

“Anadolu'nun Fethi 1071” anma programın tanıtım toplantısı Söğüt'te olacak Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan Bilecik'e geliyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında “Anadolu'nun Fethi 1071” anma programın tanıtım toplantısı, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'ın da katılımı ile Bilecik'in Söğüt ilçesinde olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı "Anadolu'nun Fethi 1071’’ anma programı her yıl olduğu gibi bu sene de 2226 Ağustos tarihleri arasında Muş’un Malazgirt ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek. “Anadolu'nun Fethi 1071” anma programına ilişkin basın toplantısı 12 Ağustos Çarşamba günü Bilecik ve Söğüt'te gerçekleştirilecek. Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve 1071 Malazgirt filminin oyuncularının katılacağı tanıtım toplantısı saat 11:30'da Ertuğrul Gazi Türbesinde gerçekleşecek.
Öte yandan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve dizi oyuncularının Şeyh Edebali Türbesi'ni de ziyaret edeceği, 1071 Malazgirt filminin oyuncu Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'da heyetle birlikte Bilecik'te geleceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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