Başarı belgesi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başarı belgesi verildi

İHA

AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, Korana virüs (Covit19) salgınında özverili şekilde çalışan personel 'Başarı Belgesi' verdi.

Başarı belgesi verildi

AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, Korana virüs (Covit19) salgınında özverili şekilde çalışan personel 'Başarı Belgesi' verdi.
Pandemi hastaların kaldığı KYK Ertuğrulgazi Öğrenci Yurdunda görev yapan AFAD Bilecik İl Müdürü personeli Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) Şube Müdürü Yılmaz Durmuş’a 'Başarı Belgesi' verildi. Belgeyi kendisine takdim eden AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, "Kredi Yurtlar Kurumuna ait Ertuğrulgazi Öğrenci Yurdunda görev yapan müdürlüğümüz AADYM Şube Müdürü Yılmaz Durmuş’a sayın Valimiz Bilal Şentürk tarafından 'Başarı Belgesi' verildi. Bizlerde bu belgeyi kendisine takdim ettik. Bu zorlu süreçte özverili bir şekilde çalışan başta sağlık çalışanları olmaz üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

El birliği ile ana okulunun duvarlarını rengarenk boyadılar Veliler, "Maskeni tak boyamaya bak" sloganıyla hünerlerini konuşturdular
YEREL HABERLER El birliği ile ana okulunun duvarlarını rengarenk ...
Halk minibüsleri denetlendi
YEREL HABERLER Halk minibüsleri denetlendi
"Pazarcık boncuğu" İstanbul'a gitmeye başladı
YEREL HABERLER "Pazarcık boncuğu" İstanbul'a gitmeye başladı
Yasak olmasına rağmen gölet piknikçilerle doldu taştı
YEREL HABERLER Yasak olmasına rağmen gölet piknikçilerle doldu taştı
Bilecik'te Neolitik döneme ait izler Arkeolojik çalışmalar süren 9 bin yıllık alan açık hava müzesi haline getirilecek Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Bilecik’in 9 bin yılına ışık tutan kazı çalışmalarına katkılarımız devam edecek" "Batı Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden birisi, şehrimizin tarihi açısında çok önemli buluyorum" Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan; "Amacımız bu bölgeyi açık hava müzesi haline getirebilmek’"
YEREL HABERLER Bilecik'te Neolitik döneme ait izler Arkeolojik ...
“Anadolu'nun Fethi 1071” anma programın tanıtım toplantısı Söğüt'te olacak Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan Bilecik'e geliyor
YEREL HABERLER “Anadolu'nun Fethi 1071” anma programın tanıtım ...
Bilecik'te düğünlere 3 saat kuralı Vali açıkladı, düğünlerde yiyecek ve yemek ikram yasakladı
YEREL HABERLER Bilecik'te düğünlere 3 saat kuralı Vali açıkladı, ...
Korona virüs denetimleri kesintisiz sürüyor
YEREL HABERLER Korona virüs denetimleri kesintisiz sürüyor
Lefke Kalesi içine kent ormanı yapılması planlanıyor
YEREL HABERLER Lefke Kalesi içine kent ormanı yapılması planlanıyor
İl Jandarma Komutanı Sandal'dan Vali Şentürk'e ziyaret
YEREL HABERLER İl Jandarma Komutanı Sandal'dan Vali Şentürk'e ...
Tarihi Osmaneli konaklarında inceleme
YEREL HABERLER Tarihi Osmaneli konaklarında inceleme
Bayramı susuz geçiren köylüler muratlarına erdi
YEREL HABERLER Bayramı susuz geçiren köylüler muratlarına erdi
Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor Tescilli Pazaryeri boncuğu hasadı başlandı Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert: "Pazaryeri boncuk fasulyesi Pazaryeri’ne özgü bir çeşittir" Pazaryeri 'boncuk' fasulyesi üreten Nezile Günal: "Fasulye tarlamızda ilk kırıma başladık"
YEREL HABERLER Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor Tescilli ...
Yeniden Refah Partisi Bilecik Merkez İlçe Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Bilecik Merkez İlçe Kongresi ...
Çaresiz gözlerle aracını böyle seyretti Su patlağının oluşturduğu çukurda kamyonet asılı kaldı
YEREL HABERLER Çaresiz gözlerle aracını böyle seyretti Su patlağının ...
AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'tan Vali Şentürk'e teşekkür
YEREL HABERLER AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'tan Vali ...
İl Genel Meclis üyesi Kayadelen'den İl Müftüsü Erhun'a ziyaret
YEREL HABERLER İl Genel Meclis üyesi Kayadelen'den İl Müftüsü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X