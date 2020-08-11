AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, Korana virüs (Covit19) salgınında özverili şekilde çalışan personel 'Başarı Belgesi' verdi.

Pandemi hastaların kaldığı KYK Ertuğrulgazi Öğrenci Yurdunda görev yapan AFAD Bilecik İl Müdürü personeli Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) Şube Müdürü Yılmaz Durmuş’a 'Başarı Belgesi' verildi. Belgeyi kendisine takdim eden AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, "Kredi Yurtlar Kurumuna ait Ertuğrulgazi Öğrenci Yurdunda görev yapan müdürlüğümüz AADYM Şube Müdürü Yılmaz Durmuş’a sayın Valimiz Bilal Şentürk tarafından 'Başarı Belgesi' verildi. Bizlerde bu belgeyi kendisine takdim ettik. Bu zorlu süreçte özverili bir şekilde çalışan başta sağlık çalışanları olmaz üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

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