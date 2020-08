Cuma pazarında yeni düzenleme Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin: "Kapalı pazarda 92 olan pazarcı sayısını 300'e çıkardık" "Bir konunun doğruluğunu araştırmadan demeç vermekte şık olmamıştır"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Cuma pazarında yeni düzenlemeler yaptıklarını söyleyerek, "Pazarda 92 olan pazarcı sayısını 300 pazarcıya çıkardık. Köylülere ayırdığımız ve çok düşük ücretli bölümü daha fazla köylümüzün ürün satışı yapabilmesi için büyüttük" dedi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde her hafta cuma günü kurulan kapalı pazarda bir takım düzenlemeler gidildi. Bu düzenlemeler hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Pazarımızda mevcut yerleşime göre 460 adet tezgah kurulacak alan var. Bu alanın 4 holünde sebzemeyve, 4 holünde de konfeksiyon ürünleri satıcıları yer alıyor. Bu alanın içinde belli bir bölümü de köy pazarı olarak kullanıyoruz. 460 adet tezgahın toplamda 92 pazar satıcısı tarafından kiralandığını düşünürsek pazarcıların çoğunun pazar dışında kaldığı bir durum söz konusuydu.Pazarımız içinde özellikle konfeksiyontuhafiye alanı gereksiz çok büyük bir alanı kapsıyor. Yine sebzemeyve satıcıları hiç ihtiyaç duymadıkları halde çok düşük kiralar nedeniyle çok fazla yeri işgal ederek başka pazarcı esnafın kapalı pazar dışında kalmasına sebep oluyordu, bu konfeksiyoncu esnaf içinde aynıydı. Kısaca en az 460 pazarcı esnafın yer alacağı pazarımız 92 pazarcı tarafından kullanılır konuma gelmişti. Pazarda oluşan tekeli, konfeksiyoncuların gereksiz fazla yer kullanmalarının,sebzemeyve pazarcılarının gereksiz fazla alan işgal etmelerinin önüne geçmek için kapalı pazarımızda yeni düzenlemelere gittik. Osmaneli Belediyesi yeni uygulama ile, kapalı pazarda 92 olan pazarcı sayısını 300 pazarcıya çıkardık. Köylülere ayırdığımız ve çok düşük ücretli bölümü daha fazla köylümüzün ürün satışı yapabilmesi için büyüttük. Konfeksiyontuhafiye bölümünde gereksiz işgal edilen alanı 4 holden 2 hole düşürdük.bunu yaparken gereksiz yer alımının önüne geçtik. Pazar dışında yer alan pazarcılarımız büyük oranda kapalı pazarın içine alıyoruz. Bu düzenleme trafik acısından da büyük rahatlama getirecek. Pazara giriş ve çıkış saatlerini satıcılar açısından yeniden düzenliyoruz. Pazardaki tezgah fiyatlarını yeni duruma göre düzenledik.Yıllık 8 metrekarelik bir tezgahın kira bedeli 2 bin 2 bin 500 TL arasındadır. Bunun haftalık olarak karşılığı da 5240 TL arasındadır.Görüldüğü gibi çok cüzi bir fiyatla tezgahlar kiraya verilmektedir. Bu alanın temizliği, aydınlatılması da düşünüldüğünde pazardan elde edilen gelirin pazarın maliyetlerini karşılamadığını görüyoruz.B una rağmen pazar fiyatlarını düşük tuttuk. Bir pazarcı için en fazla kullanacağı alan aslında 2 tezgah kadardır. Ama maalesef pazarcılarımız kapalı pazara fazla satıcı girmesin diye fazla tezgah alma peşindedir. Belediyemiz buna izin vermeyecektir" dedi.



"Bir konunun doğruluğunu araştırmadan demeç vermekte şık olmamıştır"

Başkan Şahin, kendisini bu konuda eleştiren CHP'lilere seslenerek, "Görüldüğü gibi rakamlarla ortaya koyduğumuz gerçek durum, bilgi kirliliği nedeniyle ve özellikle bazı tekel oluşturmaya çalışan ve talep ettikleri çok sayıda tezgahı kendilerine vermediğimiz kardeşlerimizin tüm siyasi partileri işin içine sokmaya çalışmaları doğru değildir. Osmaneli Belediyesi her işini planlı programlı ve halkın yararına yapmaktadır. Yeni kapalı pazar düzenlemesi de bu amaçla yapılmıştır. Osmaneli Belediyesi en kurumsal belediyedir ve her faaliyeti ve örnek projeleri ile izlenen takip edilen belediyedir. Kulak dolma bilgilerle, çıkarcı bazı kişilerin yönlendirmeleriyle, doğruluk araştırması yapmadan bazı kardeşlerimizin açıklamalarını aceleci bir yaklaşım olarak görüyoruz. Sonuçta siyasi olarak tabi ki de eleştiriler olacaktır ve bu aslında gereklidir. Ama bir konunun doğruluğunu araştırmadan demeç vermekte şık olmamıştır. Osmaneli hedeflerine birlik ve beraberlik içinde varırken,bu birlik ve beraberliğe uygun hareket ettikçe Allah bolluk ve bereketi esirgemeyecektir" dedi.

