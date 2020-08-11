Susuz kalan köyün yardımına koştular Bir hafta boyunca köye tankerlerle su taşındı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te yaklaşık 1 hafta susuz kalan köylülerin imdadına belediye ve il özel idaresi koştu.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Tongurlar Köyü'nde bayram arifesinde su depolarında yaşanan bir arıza sonrası köylüler susuz kaldı. Bayram boyunca sonrasındaki 5 gün köylülerin yardımına Gölpazarı İlçe Özel İdaresi ve Gölpazarı Belediyesine ait tankerlerle günün belirli saatlerinde su taşındı. Bu sayede köylüler mağdur olmazken, motorları yenisi ile değiştirmesinin ardından sular normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.