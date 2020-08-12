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Kadınlardan akşam sporuna yoğun ilgi

İHA

Bilecik'te Açık Havada Spor" sloganıyla başlatılan akşam sporuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kadınlardan akşam sporuna yoğun ilgi

Bilecik'te Açık Havada Spor” sloganıyla başlatılan akşam sporuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kadınların spor yaparak zinde kalmalarını sağlamak amacıyla “Açık Havada Spor” sloganıyla parklarda ve spor sahalarında başlattığı etkinlikler 15 Temmuz Şehitleri Parkı’nda yapılan pilates etkinliği ile devam etti. Hijyen ve sosyal mesafenin ön planda olduğu etkinliğe hanımlar yoğun ilgi gösterirken anneleri ile birlikte spor yapmaya gelen miniklerde renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikte hanımlar alanında uzman eğitmenler tarafından müzik eşliğinde hem spor yaptı, hem stres attı hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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