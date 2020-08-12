Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Bilecik'te çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi Kader Sokak üzerinde bulunan otluk alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

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