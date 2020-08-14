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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

İHA

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda biri 18 yaşından küçük 2 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda biri 18 yaşından küçük 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı tespit edilen bir araç ve araç içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada 19,29 gram metamfetamin maddesi, 9 adet tablet halinde sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan bong ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak haklarında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan yasal işlem yapılan N.K. ve Ş.S. isimli şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, Ş.S. isimli şahıs gerekli yasal işlemlerin yapılması için Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. N.K. isimli şahıs mevcutlu olarak çıkarıldığı Bilecik Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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