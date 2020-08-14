İl Başkanı Karabıyık, AK Parti'nin 19’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamalara katıldı

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Ankara'da düzenlenen AK Parti'nin 19’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamalara katıldı.

Karabıyık ilk olarak, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Ardından Mamak'taki 75. Yıl Parkında düzenlenen AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğine katılan Karabıyık, "139. Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızı Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile gerçekleştirdik. Ardından Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, teşkilatlarımızın katılımıyla AK Parti'mizin 19’uncu kuruluş yıl dönümünü heyecan ve coşku içerisinde kutladık" dedi.

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