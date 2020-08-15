Bilecik'te bir köy karantinaya alındı

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Dereköy köyü, yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, köyde yaşayan 20 vatandaşın Covid19 testlerinin pozitif çıkması sonrasında Dereköy köyünde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Jandarma ekipleri önlem alırken görevli personel haricinde köye girişçıkışlar 14 günlüğüne yasaklandı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.