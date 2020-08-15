Yenipazar Dereköy köyünde koronavirüs karantinası

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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK'in Yenipazar ilçesine bağlı Dereköy köyü, görülen koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alınırken, köye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kapatıldı.

Yenipazar Kaymakamlığı, Dereköy köyünde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine kurul kararıyla karantina uygulamasına geçildiğini açıkladı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Pozitif vaka teması nedeniyle Dereköy köyümüz karantinaya alınmıştır. Köye giriş-çıkışlar yasaklanmıştır. Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereği karantina kurallarına uymayanlara 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçemiz Dereköy köyünün karantina kapsamına alınmasından dolayı vatandaşlarımızın tedirgin olduğu, sosyal medyada tartışma yarattığını görüyoruz. Karantina kapsamına alınması Kaymakamlığımız İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile uygun görülmüştür. Karantina kapsamına alınması tamamen tedbir amaçlıdır" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bilecik / Yenipazar Cafer ELMAS

2020-08-15 13:30:46



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