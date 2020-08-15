Otomobil su kanalına çarptı Otomobilin tampon ve motor bölümünde büyük maddi hasar oluştu

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Bilecik'te bir otomobilin su kanalına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Alına bilgiye göre, Bilecik'ten İstasyon istikametin seyir halindeki Talha yönetimindeki 41 ACC 77 plakalı Peugeot marka otomobil, Akasya altı mevkisinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, aracın tampon ve motor bölümünde büyük maddi hasar oluştu.

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