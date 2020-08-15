Otomobil takla attı,1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil takla attı,1 yaralı

İHA

Bilecik'te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı,1 yaralı

Bilecik'te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre; Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki Halil B. idaresindeki 16 ST 055 plakalı otomobil TOKİ Rampası mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bozüyük istikametine tek şeritten verilen yol, aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil su kanalına çarptı Otomobilin tampon ve motor bölümünde büyük maddi hasar oluştu
YEREL HABERLER Otomobil su kanalına çarptı Otomobilin tampon ve ...
Yenipazar Dereköy köyünde koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Yenipazar Dereköy köyünde koronavirüs karantinası
Bozüyük MHP İlçe Kongresi yapıldı Başkan Serdar Pehlivan güven tazeledi
YEREL HABERLER Bozüyük MHP İlçe Kongresi yapıldı Başkan Serdar ...
Hastane kavşağında kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hastane kavşağında kaza: 1 yaralı
Başkan Yaman, "BAL'a çıkışımız Bilecik'imize hayırlı olsun" "Maçlarımızı evimizde oynayacağız" "Ben belediye başkanı olduğum sürece bu takım düşmez"
YEREL HABERLER Başkan Yaman, "BAL'a çıkışımız Bilecik'imize hayırlı ...
Bilecik'te bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bilecik'te bir köy karantinaya alındı
Yavru iken bulduğu sığırcık kuşu evlerinin bir parçası oldu Uçmaya başladığında doğaya salınan sığırcık kuşu yeniden eve geri döndü Sığırcık kuşu 'Aşkım' ile Sibel hanımın dostluğu herkesi kıskandırıyor
YEREL HABERLER Yavru iken bulduğu sığırcık kuşu evlerinin bir ...
Edebali Stadı proje yapım ihalesine çıkıyor 2014 yılının son günlerinde yoğun kar yağışından çöken ve ardından çürük raporu verilen stat yıkılıyor
YEREL HABERLER Edebali Stadı proje yapım ihalesine çıkıyor 2014 ...
İnternetten altın alışverişine dikkat
YEREL HABERLER İnternetten altın alışverişine dikkat
Seyir halindeki motosiklet devrildi; 2 yaralı
YEREL HABERLER Seyir halindeki motosiklet devrildi; 2 yaralı
Başkan Şahin’den AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Şahin’den AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü ...
Başkan Şahin, Sosyal Demokrat İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Şahin, Sosyal Demokrat İl Belediye Başkanları ...
İl Başkanı Karabıyık, AK Parti'nin 19’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamalara katıldı
YEREL HABERLER İl Başkanı Karabıyık, AK Parti'nin 19’uncu kuruluş ...
Orman yangınları ile mücadele, değerlendirme ve planlama toplantısı Vali Şentürk: ''Orman yangınlarına karşı hassasiyetimiz en üst seviyede olmalı''
YEREL HABERLER Orman yangınları ile mücadele, değerlendirme ve ...
Bayırköyspor, BAL'a yükseldi
YEREL HABERLER Bayırköyspor, BAL'a yükseldi
Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor Birçok sektörde kullanılan şerbetçi otunun hasadına başlandı Şerbetçi otunun 2020 yılı alım fiyatı 'Brewers gold' cinsinde 13,18 lira, 'Aroma' cinsinde ise 13.47 lira olarak belirlendi Dereköy’de şerbetçi otu bitkisi eken ve hasadını yapan çiftçi Burcu Ova: "İnşallah bu sene de köylümüz için şerbetçi otu yetiştiricileri için Rabbim bereketini verir" S.S. Pazaryeri ve Köyleri Şerbetçiotu ve Gül Ekicileri Tarım Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar "2020 yılı şerbetçi otu hasadımız başlamıştır. Bütün çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum"
YEREL HABERLER Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor Birçok ...
Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Salona bayraklarla giren gelin damat tüyleri diken diken etti Ellerinde Türk bayraklarıyla ilk önce arkadaşları, ardından gelin ve damat salona girdi Burak Cansız: "4 senedir bu anın hayalini kuruyorduk" Edanur Cansız: "Düğün salonuna girerken tüylerimiz diken diken oldu"
YEREL HABERLER Salona bayraklarla giren gelin damat tüyleri diken ...
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 1 kişi tutuklandı Uygulama noktasında durdurulan araçtan uyuşturucu maddeler çıktı
YEREL HABERLER Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 1 kişi ...
Bozüyük’te uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor Yakalanan 4 şüpheliden 2’si daha adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bozüyük’te uyuşturucu operasyonları hız ...
Bilecik Belediyesi tarafından satın alınan 14 araç hizmet vermeye başladı Belediye Başkanı Semih Şahin; "Kiralama maliyetinden daha düşük fiyatlar aldığımız araçları Bilecik Belediyesi bünyesine kazandırdık" "Birçok alandaki yatırım ve çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor’’
YEREL HABERLER Bilecik Belediyesi tarafından satın alınan 14 araç ...
Başkan Soydan'dan Başkan Yaman'a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Soydan'dan Başkan Yaman'a ziyaret
50 bin dekar alanda 1 milyon ceviz fidanı toprakla buluşuyor Atıl kalan araziler yıllık 14 milyar liralık kayba yol açıyor Çaltı'daki üreticilere "Boş Kalan Arazilerin Değerlendirilmesi Projesi" anlatıldı
YEREL HABERLER 50 bin dekar alanda 1 milyon ceviz fidanı toprakla ...
Başkan Soydan'dan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Soydan'dan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X