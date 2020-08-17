DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, müjdeyi verdi Tarpak Barajından su tutulmaya başlandı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız; "Tarpak Barajı’nda depolanacak su ile 5 bin 250 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak" "Dekar başına 8 bin 439 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 44 milyon 302 bin TL katkı sağlanması bekleniyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bilecik'in İnhisar ilçesinde bulunan Tarpak Barajı’nda su tutulmaya başlandığı belirterek, "Depolanacak su ile 5 bin 250 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak" dedi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Bilecik'e yapılan yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini söyledi. Bilecik ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını anlatan Yıldız, sözlerine şöyle devam etti;

"DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bilecikli hemşehrilerimize müjde veriyoruz. Tarpak Barajında su tutulmaya başlandı. Tarpak Barajı’nda depolanacak su ile 5 bin 250 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak. Temelden yüksekliği 60 metre ve su depolama kapasitesi 2,78 milyon metreküp olan Tarpak Barajı’nın sulamasının da tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile dekar başına 8 bin 439 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 44 milyon 302 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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