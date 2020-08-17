Bilecik'teki 1 köyde 10 ev, karantinaya alındı



Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) BİLECİK'te, merkeze bağlı Aşağıköy köyünde bulunan 10 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Merkez Aşağıköy köyünde Covid-19 pozitif vaka görülmesi ve çok sayıda temaslının olması sebebi ile belirtilen adreslerin 17.08.2020 tarihi saat 00.00 itibariyle bir sonraki karara kadar karantinaya alınmasına oy birliğine karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2020-08-17 13:41:08



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