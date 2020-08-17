Askıda sebze ve meyve uygulaması başladı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Hiçbir çocuğumuz aç ve oyuncaksız kalmayacak’’ "Güzel market dayanışma mağazasının açılışını yapacağız"

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan askıda sebze ve meyve uygulaması vatandaşların takdirini topladı.

Bilecik Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hazırlanan ‘’Askıda Sebze ve Meyve’’ uygulamasıyla her hafta pazartesi günü merkez Hürriyet Mahallesinde kurula Kapalı Pazar alanında başlatıldı. Alışveriş yapan vatandaşlar aldıkları meyve ve sebzeyi askıya bırakarak, meyve ve sebze alamayan vatandaşlarımıza katkı sağlayabilecekler.

"Hiçbir çocuğumuz aç ve oyuncaksız kalmayacak’’

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Özgür Algın, belediye meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri, ‘’Askıdan Sebze ve Meyve’’ uygulamasının başlangıcını yaptı. Belediye Başkanı Semih Şahin, Kapalı Pazar esnafı ile vatandaşları ziyaret ettikten sonra hazırlanan askılara aldığı sebze ve meyveleri koydu. Bilecik Belediyesi tarafından ‘’İyilikle, güzellikle, dayanışmayla’’ düşüncesiyle hazırlanan kampanya hakkında bilgi veren Başkan Şahin, şunları söyledi:

‘’Bizler göreve geldiğimiz ilk gün, hiçbir çocuğumuz aç kalmayacak ve oyuncaksız kalmayacak dedik. Bunun bir örneği olarak bugün askıdan sebze ve meyve uygulamamızı başlattık. Amacımız hiçbir çocuğun meyvesiz kalmaması ve aç olmamasıdır. Vatandaşlarımız pazardan aldıkları ürünleri buraya bırakarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza büyük bir katkıda bulunabilecekler."

"Güzel market dayanışma mağazasının açılışını yapacağız"

Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde hazırlanan Güzel Market Dayanışma Mağazasını 20 Ağustos’ta açılacağını hatırlatan Başkan Şahin, ‘’Bu marketimizde giyim ve kuşam yanı sıra çocuklarımız için oyuncaklar yer alacak. İhtiyacı olan çocuklarımız buradan alacakları oyuncaklar ile sevinecekler. Böylece vatandaşlarımız arasındaki sevgi, yardımlaşma ve paylaşma güdüleri de pekişmiş olacak’’ şeklinde konuştu.

Esnaf ve vatandaşlardan Başkan Şahin’e teşekkür

Bilecik Pazarcılar Derneği Başkanı Bahattin Çalık, başlatılan uygulamayı çok beğendiklerini belirterek, ‘’Belediye Başkanımıza bu uygulamayı başlattığı için çok teşekkür ediyorum. Bizler de pazarcı esnafı olarak uygulamaya gerekli katkıyı vereceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da başlatılan uygulamanın insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışmaya büyük katkı sağlayacağını belirterek, Başkan Şahin’e teşekkür etti.

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