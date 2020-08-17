Kamyonet bariyerlere çarptı; 2 yaralı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Doğankozu Caddesi ile Yenidoğan Caddesi kavşağında meydana gelen kazada, Hasan Ş. idaresindeki 26 ABR 452 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sonucunda döner kavşak bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Nermin Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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