Bilecik Belediyesi tarafından Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi olarak bilinen alanda gerçekleştirilen Atatürk Parkı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Mimari projesi Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan ve 7’den 70’e her kesimden vatandaşların rahatlıkla vakit geçirebileceği, birçok etkinlik alanının bulunacağı Atatürk Parkı'nın çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Atatürk Parkı’nda bitki sergi alanlarından, dinlenme ve eğlenme mekanlarına, sanat galerisinden gösteri alanlarına kadar her yaş grubundan insanın vakit geçirebileceği belirtti. Şahin, "Şehir merkezinin vitrini görünümünde olacak proje ile şehir merkezinin yüzde 80’i yeşil alan olarak değerlendirilecek. Özgün peyzaj çalışmaları ile birçok türden ağaç ve bitkinin yer alacağı proje kapsamında şu an kullanılan ve eski görünüme sahip çeşme revize edilerek, yeniden halkımızın hizmetine sunulacak. Özgün mimari yapısı ile şehir merkezinin canlılık kazanacağı projede 6 adet girişin yer alacak ve yeme içme alanları yer alacak. Dezavantajlı gruptaki vatandaşlarımızın rahatlıkla faydalanmaları için her türlü detayın yer aldığı proje kapsamında ayrıca çocukların oyun oynayabilecekleri alanların da yer alacak" dedi.

