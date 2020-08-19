Uyuşturucu operasyonunda tutuklama kararı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak mahkemeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Bozüyük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonu C.R.Ç. ve S.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli S.S'nin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda, 11,7 gram esrar, 11,96 gram metamfetamin, 1,14 gram toz haline getirilmiş captagon ve bütün halde 1 captagon, 1,40 gram kenevir tohumu ve 3 bong (uyuşturucu kullanılmasında kullanılan alet) ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan C.R.Ç. isimli şüpheli halkında ‘kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak’ suçundan yasal işlem yapılarak akabinde serbest bırakıldı. Diğer şüpheli S.S. ise, hakkında ise ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan yasal işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi.

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