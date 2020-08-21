Kontrolden çıkan araç takla atarken, sürücü yaralandı Araç içinde sıkışan sürücüyü AFAD çıkardı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan hafifi ticari otomobil takla atarak durabilirken, kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Büyük Belen Köyüne seyir halindeki 11 DM 673 plakalı hafifi ticari otomobil sürücü Cahit Özçakır köy girişinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak, ters bir şekilde devrildi. Kazada sürücü araç içine sıkışırken, sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, şahsın tarlasından topladığı üzüm, elma ve armutları köye satmaya geldiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.