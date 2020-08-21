Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Bilecik'te öğleden sonra sağanak yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağmur zaman zaman şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Aniden başlayan yağmurda ıslanmak istemeyen vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak yağmurun etkisinin azalmasını bekledi. Oluşan su birikintilerinde ise sürücüler zor anlar yaşadı.

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