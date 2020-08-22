AK Parti İl Başkanı Karabıyık, Söğüt teşkilatıyla bir araya geldi

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Söğüt İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi.

5 Eylül 2020 günü gerçekleşecek olan AK Parti Söğüt İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi öncesi AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Söğüt İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi. AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Ertuğrul Torun ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Karabıyık, "5 Eylül’de gerçekleştireceğimiz Söğüt ilçe kongre sürecimiz ve organizasyonu ile alakalı fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

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