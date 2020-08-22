Başkanların Bozüyük ziyareti

Bilecik'in Osmaneli ilçe, Bayırköy ve Dodurga belediye başkanları Bozüyük'te bir araya geldiler.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, Ankara'da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı dönüşü Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir araya geldiler. Burada kendilerine bir önceki dönem Belediye Başkanı Fatih Bakıcı eşlik etti. Misafirperverliğinden dolayı Fatih Bakıcı'ya teşekkür eden belediye başkanları, burada akşam yemeği yedi.

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