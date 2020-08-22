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Küçükelmalı Göledi ile Tabiat Parkı’nda ateş yakmak yasaklandı

İHA

Bilecik Valiliği, Bilecik ve ilçelerinde piknik ve mesire alanlarında 01 Ekim 2020 tarihine kadar her akşam saat 20.00'dan sonra ertesi sabah saat 09.00'a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmak yasakladı.

Küçükelmalı Göledi ile Tabiat Parkı’nda ateş yakmak yasaklandı

Bilecik Valiliği, Bilecik ve ilçelerinde piknik ve mesire alanlarında 01 Ekim 2020 tarihine kadar her akşam saat 20.00’dan sonra ertesi sabah saat 09.00’a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmak yasakladı.
Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunca, Bozüyükİnegöl karayolunun ormanlık kısımları, Erikli Tabiat Parkı ve Atatürk Köşkü’nde, Söğüt ilçesi Oylat ile Rızapaşa Göledi piknik alanlarında, Yenipazar ilçesi Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkında, Gölpazarı ilçesi, Kurşunlu Köyü’nde bulunan Gölpazarı mesire yerinde, Bozüyük ilçesindeki Şehir Ormanı ve çevresinde 01 Ekim 2020 tarihine kadar her akşam saat 20.00’den sonra ertesi sabah saat 09.00’a kadar mangal, semaver, ateş yakmak yasaklanmıştır" denildi.
Küçükelmalı Göledi ile Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkında ateş yakmak yasak
Açıklamanın devamında, "Pazaryeri ilçesi Küçükelmalı Tabiat Parkı, Bozcaarmut ve Esere Göletleri, Kamçı deresi ve çevresi, Yenipazar Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı alanı çevresinde bulunan mesire yerlerinde 01 Ekim 2020 tarihine kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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