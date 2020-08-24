2,5 kilometrelik telefon kablolarını çalmak istediler Jandarmanın yakaladığı 2'si kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te 2,5 kilometrelik telefon kablolarını keserek çalmaya çalışan hırsızlık çetesi jandarma tarafından çökertildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde 2,5 kilometre uzunluğundaki telefon kablolarını gece 03.00 sularında keserek çalmaya çalışan 2'si kadın 6 kişi, devriye gezen jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheliler Faruk Ç., Onur K., Yunus T., Kader T., Nurten A., Sibel Ö., Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ilk ifadelerin ardından Gölpazarı Adliye Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin Tongurlar, Dereli ve Muratlar köyleri ile Yağcılar mahallesine giden telefon kabloları çalmaya çalıştıklarını itiraf ettiklerini öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.