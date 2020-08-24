BŞEÜ ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Genç Ofis" protokolü imzalandı Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir: "Hedef kitle öğrenci ile sınırlı kalmayacak"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Genç Ofis" protokolü imzalandı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir tarafından üniversite yerleşkesinde imzalanan protokol kapsamında BŞEÜ'ye "Genç Ofis" açılacak. Açılacak olan Genç Ofis'te üniversite öğrencilerinin kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında desteklenmesi hedeflenirken, öğrencilere kendi kişisel gelişimlerini geliştirme imkanını da sunulacak.

İşbirliği protokolünün amacını anlatan İl Müdürü Yasin Özdemir, "İmzalanan işbirliği protokolü ile üniversite öğrencileri, akademik ve idari personelin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Ayrıca bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin yanı sıra öğrencilerin yüksek öğrenimleri sürecinde almış oldukları eğitimle birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenecektir" dedi.



"Hedef kitle öğrenci ile sınırlı kalmayacak"

Genç Ofis'in öğrenciler ile sınırlı kalmayacağını söyleyen Özdemir, "İmzalanan işbirliği protokolünde hedef kitle öğrenci ile sınırlı kalmayacak. Akademik ve idari personeli de kapsayan protokolde sunulacak imkanlar ile akademik ve idari personelin de etkinliklere katılımı sağlanacak. Gençlik liderlerimiz aktif rol üstlenecek. Açılacak Genç Ofis'te düzenlenecek olan mesai içi ve mesai dışı faaliyetlerde gençlik liderlerimiz hazır bulunacak. Uzman eğitici kadromuz eşliğinde katılımcılar teknik anlamda destek alabilecekler" diye konuştu.

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