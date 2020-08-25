Bozüyük HEM’de yeni dönem kurs kayıtları başladı

Bilecik’in Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM) 20202021 eğitim öğretim yılı yeni dönem kurs kayıtlarının başladığı açıklandı.
Yapılan açıklamada “20202021 Eğitim öğretim yılı mezun öğrencilerimize yönelik kurs başvurusu ekurs modülü üzerinden 2630 Ağustos tarihlerinde yapılacaktır. Modül üzerinden başvuru yapmayanlar kurslara kabul edilmeyecektir. Modül üzerinden müracaat eden öğrencileri grup seçmek için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.