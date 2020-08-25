Bilecik'te uyuşturucu operasyonu Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

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Bilecik'te gerçekleştirilen operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü koordineli il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 409 gram esrar, 21,20 gram metamfetamin maddesi, 351 adet captagon ve ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan yasal işlem yapılan yabancı uyruklu M.A., A.A. ve A.A. isimli şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bilecik Adliyesine sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları Bilecik Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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