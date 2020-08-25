Yok artık dedirten hırsızlık olayında 6 kişi tutuklandı 2,5 kilometrelik telefon kablolarını çalarken yakalandılar

Bilecik’te 2,5 kilometrelik telefon kablolarını keserek çalmaya çalışan 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde 2,5 kilometre uzunluğundaki telefon kablolarını gece 03.00 sularında keserek çalmaya çalışan 2’si kadın 6 kişi, devriye gezen jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheliler Faruk Ç., Onur K., Yunus T., Kader T., Nurten A., Sibel Ö., Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ilk ifadelerin ardından Gölpazarı Adliye Sarayı’na sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.