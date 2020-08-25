Bilecik´te uyuşturu ticaretine 3 tutuklama

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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda, M.A., A.A. ve A.A. gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 409 gram esrar, 21.20 gram metamfetamin, 351 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece `uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti´ suçundan tutuklandı.

Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2020-08-25 14:47:32



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