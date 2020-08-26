Belediye Başkanının mezarlıktaki bu pozu tepkilere neden oldu

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Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, belediye tarafından ilçe mezarlığında yapılan çalışma sırasında verdiği bir boz tepkilere neden oldu.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde mezarlıkta belediye tarafından yapılan çalışmaları Belediye Başkanı İlhan Özden yerinde inceledi. Bu esnafa bir mezarlığın mermerden yapılmış taşını üzerine oturarak çekindiği bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşan başkan, tepkileri üzerine çekti. Başkan Özden, mezar taşına oturduğunu esnada bir ayağını mezar taşının üzerine koyduğu görülüyor.

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