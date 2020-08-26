Salçalık domatesler pazarda yerini aldı

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Bilecik'te salça sezonun açılması ile birlikte vatandaşlar kışlık ihtiyaçlarını yapmaya başlarken, pazarlarda da salçalık domates tezgâhlardaki yerini aldı.

Bilecik her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesinde kurulan pazar alanında salçalık domatesler kasası 20 TL'den satışa çıktı.Normal zamanda kilo ile alışveriş yapan vatandaşlar, salça yapmak için domatesi kasayla alıyor.

"Bu yıl virüsün etkisi çok, insanlar korkuyor almaya"

Salçalık domates satan Felahattin Çeşmeci, domateslerin Gölpazarı Üyük köyünden geldiğini, eskisi gibi talep görmediğini belirterek “Yazın son dönemlerinde vatandaşlar kışa hazırlığa başladı. Fakat eskisi gibi domatese talep yok. Eskiden müşterilere 10'ar kasa satardık şimdi 5 kasa zor satıyoruz tabi virüsünde etkisi çok insanlar korkuyor almaya" dedi.

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