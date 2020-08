Selöz, Akçay, Dodurga ve Kızıldamlar Baraj Göllerinde ticari su ürünleri avcılığı yasaklandı Su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğler yayımlandı Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş; "İç sularda yapılan amatör balıkçılık faaliyetlerinde yem amaçlı canlı balık kullanımı yasaktır" "Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir"

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 1 Eylül 202031 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak ve uygulanacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığı usul ve esaslarının belirlendiği söyleyerek, "Selöz, Akçay, Dodurga ve Kızıldamlar Baraj Göllerinde ticari su ürünleri avcılığı tamamen yasaktır" dedi.

İl Müdürü Yoldaş yaptığı açıklamada, "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna bağlı 22223 sayılı Su Ürünleri Yönetmeliği'ne dayanılarak, bakanlığımızca hazırlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ 22 Ağustos 2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 1 Eylül 202031 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak ve uygulanacak söz konusu tebliğler, ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığı usul ve esaslarını belirlemektedir. söz konusu tebliğlerde yer alan bazı düzenlemeler, amatör balıkçı belgesinin alınması ve avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir. İç sularda yapılan amatör balıkçılık faaliyetlerinde yem amaçlı canlı balık kullanımı yasaktır. İç sularda livar ya da yem kovası içerisinde canlı olarak yemlik balık bulundurulamaz. İç sularda yemlik balıkların canlı olarak başka bir iç suya nakli yasaktır. Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir. Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır. İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasında 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.

"Selöz Göleti'nde avlanmak tamamen yasaktır"

İl Müdürü Yoldaş, Bilecik merkez Selöz Göletinde avlanmanın tamamen yasak olduğunu anlatarak, "Akçay, Dodurga ve Kızıldamlar Baraj Göllerinde de ticari su ürünleri avcılığı tamamen yasaktır. Ayrıca 5/2 numaralı amatör tebliğ'in 19'uncu maddesine göre amatör amaçlı su ürünleri avcılığında alıkonulabilir miktara izin verilen ürün miktarından 3 kat ve daha fazla ürün, avlanması tamamen yasaklanmış türlerden, tür veya sayı bazında birden fazla ürün, zaman yasağında olan türlerden, amatör amaçlı su ürünleri avcılığında izin verilen miktardan 2 kat veya daha fazla ürün, amatör amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılmasına izin verilen av aracı sayısından (iğne sayısı hariç) 2 kat ve daha fazla av aracı, yemlik uzatma ağı hariç her türlü germe, uzatma, sürütme, çevirme ve benzeri ağlar ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanımına izin verilen diğer av araçları, amatör avcılıkta kullanımı yasaklanmış birden fazla av aracı, her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu, elektro şok ve benzerlerinin kullanıldığı tespit edilen kabahatler, ticari amaçla yapılan avcılık faaliyetine aykırılık kapsamında değerlendirilir ve 1380 sayılı Kanunda söz konusu kabahatlere ilişkin öngörülen yaptırımlar uygulanır. Ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi için; 5/1 numaralı ve 5/2 numaralı tebliğler ile getirilen düzenlemelere, vatandaşlarımızca titizlikle uyulması ve denetimle görevli kamu personeline kontroller sırasında yardımcı olunması büyük önem arz etmektedir" dedi.

