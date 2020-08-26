Ambulans ile otomobil çarpıştı; 5 yaralı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ersin Ö. idaresindeki ambulans, İsmet İnönü Caddesi üzerinde Diş Hastanesi kavşağına seyir halindeyken, Yeni Sanayi kavşağında İsmet Ali Y. idaresindeki 11 DT 112 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans şoförü ile birlikte 1 hastane görevlisi, ambulanstaki hasta, otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki bir yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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