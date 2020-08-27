Başkan Şahin'den Prof. Dr. Yunus Söylet'e övgü dolu sözler

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde bulunan Şifalı İçmeler Tesisi'ne adı verilen eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof Dr Yunus Söylet'ten övgü dolu sözler söyledi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Şifalı İçmeler Tesisine büyük katkı sağlayan ve bu nedenle ismi tesislere verilen eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ilçeyi ziyaret etti. Belediye Başkanı Münür Şahin ile bir araya gelen ve köylerde incelemelerde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet'in, Balkan ülkelerinde Türklerin yoğun yaşadığı kentlerle yapabilecekleri işbirliği, sağlık turizminde yeni projeler, tıbbi ve aromatik bitkiler ve sağlık sektöründe kullanımı, Osmaneli Konakları projeleri ve akademisyenlerin ilçede ikamet etmesinin sağlanması gibi konularda katkı sağlayacağı öğrenildi.

Başkan Şahin eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet'e ilçeye destekleri ve yeni proje önerileri için teşekkür etti.

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