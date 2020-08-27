Tüm zabıtalar karantinaya alındı

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Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı görev yapan bir zabıta memurunun Korona Covid19 testinin pozitif çıkması sonucunda bütün zabıtaların karantinaya alındığı öğrenildi. Bilecik'te kurumlara sıçrayan korona Covid19 salgınında son olarak Bozüyük Belediye’si zabıta ekibindeki 1 kişide virüs tespit edildi. Bunun üzerine temas olabilme ihtimaline karşı diğer zabıta memurlarının da evlerinde karantinaya tabi tutuldukları öğrenildi.

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