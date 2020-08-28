Kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla Kütahya İl girişinde gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma ve Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yaptıkları operasyonda Pazaryeri ilçesinden 500 metre telefon kablosu çalan hırsızların kullandığı aracın plakası tespit edildi. Ardından Bilecik İl Jandarma ve Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri titiz çalışması sonucu 43 AAH 819 plakalı otomobili Kütahya girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada direklere tırmanma aparatı ve yaklaşık 500 metre kablo ile yakalanan T.D. ve E.T. Kütahya da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, B.E. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

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