30 Ağustos programında yer alan tebriklerin kabulü iptal edildi

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı programı içinde yer alan valilik makamında tebriklerin kabulü Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında saat 10:30'da valilik makamında tebriklerin kabulü programı, Korona virüs (Covit19) mücadele kapsamında iptal edilmiştir" denildi.
Öte yandan program saat 10:00'da Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlarken, saat 11:15'de şehitlik ziyareti ile son bulacak.
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