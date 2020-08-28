Rektör Beydemir'den İl Müdür Çelik'e ziyaret

Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i makamında ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ise, misafirperverliğinden dolayı İl Müdürü Çelik'e teşekkür ederek, "Bugün il müdürümüzü makamında ziyaret ettik. Karşılıklı fikir alışverişi ve korona virüs sürecini değerlendirdik. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

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