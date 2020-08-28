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Bozüyük zabıtasına 'koronavirüs' karantinası

DHA

Bozüyük zabıtasına 'koronavirüs' karantinası


Cafer ELMAS/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA) BİLECİK´in Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü´nden 1 görevlide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, temaslı olabileceği değerlendirilen 14 kişilik personel evlerinde karantinaya alındı.
Bozüyük Belediye Başkanlığı´na bağlı Zabıta Müdürlüğü´nden 1 görevliye, koronavirüs belirtileri üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Zabıta görevlisi, hastanede tedaviye alınırken, yapılan filyasyon çalışması sonucu temaslı olduğu değerlendirilen 14 kişilik personel de evlerinde karantinaya alındı. Zabıta personeline destek vermek isteyen Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Ali Şahinoğlu, Mahmut Fındık ve Vedat Kazıcı ise zabıta yelekleri giyerek, kent merkezindeki araçlara yemek dağıttı. DHA-Genel Türkiye-Bilecik / Bozöyük Cafer ELMAS
2020-08-28 14:38:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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